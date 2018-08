Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din județul Brașov a fost arestat pentru 30 de zile, vineri, fiind acuzat de tentativa de omor și ultraj, dupa ce a incercat sa loveasca un politist cu masina, apoi l-a scuipat, deoarece agentul a vrut sa il opreasca in trafic, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Politiei Brașov,…

- Imagini șocante au fost surprinse pe o autostrada in Scoția. Cinci oameni au murit, iar alți cinci au fost raniți dupa un accident rutier grav intre un microbuz și o mașina. Incidentul sangeros a avut...

- O talharie ca in filme a avut loc, in aceasta dimineata, in jurul orei patru, intr un cartier de vile din Arad. Doi indivizi au dat buzna in casa unei femei de 50 de ani, pe care au legat o de maini si de picioare si i au cerut banii si bijuteriile, informeaza Antena3.ro. Potrivit unor surse, hotii…

- Scene socante au fost surprinse in timpul unui spectacol de circ din Germania. Trei elefanti aflati in arena s-au speriat si au incearcat sa o ia la goana. Animalele s-au lovit intre ele, iar un...

- David Karam a intrat in contact cu industria de restaurante inca din adolescenta; a vrut sa devina avocat, dar a ajuns sa studieze contabilitatea si sa administreze francize de restaurante, sa dezvolte si sa revitalizeze afaceri precum Wendy"s...

- Scene brutale in Cluj, in plina zi! Un barbat care ar fi provocat un scandal a fost pus de polițiști la pamant și lovit, din imaginile surprinse de un amator fiind vizibil cum acesta se impotrivește reținerii, ulterior acesta fiind doborat de polițiști. In imaginile surprinse apar patru polițiști.”Politistii…

- Imagini cumplite surprinse de camerele de supraveghere de pe strada! Chiar in timpul zilei, un barbat și-a atacat soția in cel mai brutal mod cu putința! Femeia a fost efectiv trantita la pamant!