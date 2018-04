Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in zona Pantelimon, dupa ce a fost calcat de o mașina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc marți dimineața. Tanarul de 20 de ani traversa pe trecerea de pietoni pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit mortal de o mașina, condusa de un barbat de 65 de ani. Accidentul…

- Filmele de acțiune s-au mutat pe strazile Clujului. Un incident violent s-a petrecut luni dupa-amiaza pe Calea Florești in Cluj-Napoca, un barbat fiind carat pe capota unui autoturism Dacia Duster. Șoferul mașinii a fost oprit de polițiștii clujeni abia in cartierul Zorilor.

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- Un grav accident rutier a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Iasi. Un tanar care se indrepta catre masina sa parcata a reusit in ultimul moment sa scape cu viata dintr un teribil accident. O masina condusa cu viteza de un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a intrat violent in masina tanarului…

- Un tanar sofer incepator a sarit la bataie la un alt conducator auto dupa ce a fost acrosat usor in trafic. Desi in masina celuilalt sofer se afla si un copil, tanarul a lovit autoturismul cu pumnii si a spart geamurile cu o bata. Soferul a fost salvat de trecatorii revoltati care au filmat intreaga…

- Un adolescent din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat, in aceasta seara in autobuz de un barbat suparat ca minorul manca seminte. Potrivit Realitatea.net, din primele informatii agresorul, un barbat de 43 de ani s a apropiat de minorul de 16 ani si i a infipt un cutit in piept.Soferul autobuzului…