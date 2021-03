Scene șocante, pe o stradă din Pitești: trecătorii, amenințați cu un PISTOL O femeie care se afla in preajma agresorului in acel moment a sunat imediat la 112. Femeia a povestit ca, fara vreun motiv anume, barbatul a scos o arma și a inceput sa faca gesturi amenințatoare chiar pe strada, printre trecatori.Mai mulți jandarmi și polițiști au intervenit, iar barbatul a fost imobilizat.Acesta a fost dus la secția de poliție pentru audieri. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

