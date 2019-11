Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care Nicolae Guța a fost prinsa cu amantul, in timp ce era inca soția lui Andrei Caldararu i-a pus capac lui Nicolae Guța. Celebrul manelist s-a apucat de bautura la momentul respectiv și chiar a fost la un pas de moarte.

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a reiterat, vineri, intr-o declaratie de presa, necesitatea unei dezbateri publice intre principalii candidati aflati in cursa alegerilor pentru Cotroceni. "Vreau sa-l invit din nou pe presedintele Klaus Iohannis, pe inca premierul…

- S-au tras focuri de arma, duminica seara, in Piața Constituției din București, chiar in fața Parlamentului și la cațiva pași de cladirea SRI. Scene de-a dreptul șocante in centrul Capitalei! O persoana a murit duminica seara, dupa ce mai mulți indivizi s-au incaierat in zona Piața Constituției. Alte…

- Hhocheiști romani s-au inspirat din duelurile incinse purtate de americani in NHL. In a doua perioada a infruntarii cu "Soimii" din Kiev, din cadrul Ligii Carpaților la hochei, la scorul de 6-1 pentru ucraineni, a izbucnit o bataie generala. Arbitrii partidei din Polonia nu au izbutit sa ii…

- Theodor Paleologu, candidatul Partidului Miscarea Populara pentru functia de presedinte al Romaniei, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca promovarea votului in strainatate este o datorie a Guvernului, iar daca din nou zeci de mii de persoane nu vor reusi sa voteze, va fi "lamentabil"…

- Institutul Național de Statistica a publicat joi cele mai recente date despre populatia Romaniei. In ultimul an, populația a scazut cu 125.500 de persoane, din cauza sporului natural negativ si a emigratiei. Cifrele acestea spun insa doar o parte a realitații. Libertatea a discutat cu sociologul Barbu…

- Scene oribile intr-un bloc din New York. Un barbat de 30 de ani a murit intr-un fel ingrozitor, fiind zdrobit de cabina unui lift, care a cazut in gol. Toata grozavia a avut loc sub ochii altor locatari, incidentul fiind surprins și de camerele de supraveghere.