- Japoneza Naomi Osaka a castigat US Open, ultimul Grand Slam al anului de la Flushing Meadows din New York, dupa ce a invins-o in finala pe Serena Williams cu 6-2, 6-4, intr-un meci in care americanca si-a...

- US OPEN 2018. Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, ajunsa in prima sa finala de Mare Slem, a declarat, joi, dupa victoria din semifinale la US Open, ca se simte intr-o situatie ''ireala'', deoarece a visat dintotdeauna sa joace o finala de Mare Slem contra

- Serena Williams, cap de serie numarul 17, a declarat dupa calificarea in semifinalele US Open, ultimul Grand Slam al anului, ca mai are un drum lung de parcurs pana la victorie la Flushing Meadows, care i-ar aduce al 24-lea titlu de Mare Slem, relateaza AFP. Williams, care a invins-o pe Karolina Pliskova…