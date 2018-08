Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer nervos a starnit panica in trafic, sambata seara, 25 august. O mașina, in care se aflau mai mulți pasageri, a fost blocata in trafic de acesta. Totul a fost filmat și facut public. Dintr-un autoturism BMW a coborat un individ violent, care a spart geamul masinii si l-a lovit pe sofer. Victimele…

- Potrivit polițiștilor, scandalul a izbucnit in restaurantul unei benzinarii din Gherla, luni seara. Din primele informatii, un barbat in varsta de 45 de ani l-a injunghiat pe tanarul de 31 de ani in zona scapulara și toracica, scrie gherlainfo.ro. Principalul suspect a fost arestat preventiv…

- Taximetristul se afla la intersectia bulevardului Ion Mihalache cu strada dr. Felix Iacob, atunci cand masina lui a fost inconjurata de mai multi jandarmi.Potrivit martorilor, soferul ar fi fost luat la bataie de fortele de ordine, care i-ar fi agresat si pe cei trei clienti straini aflati in…

- Un politist din Valcea a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de un șofer fugar. Barbatul nu a oprit la semnalele agentului, iar acesta a plecat in urmarirea lui. Dupa o cursa nebuna in care s-au tras și focuri de arma, polițiștii au reușit sa-l prinda, dar barbatul a devenit agresiv si l-a […] The…

- Primele imagini din timpul jafului eșuat la sucursala CEC din Cluj-Napoca, cand un atacator, cu fața acoperita și inarmat cu un pistol, a amenintat-o pe casiera unei banci, insa a fost refuzat, au aparut in mediul online.

- Reacția lui George Harabagiu, dupa ce a fost dat afara de Liviu Dragnea. Cel considerat omul din spatele campaniei „Simona Halep, huiduita” a precizat ca va respecta cu „sfințenie” decizia președintelui PSD Liviu Dragnea caruia ii va ramane „loial”. George Harabagiu, cel catalogat de Victor Ponta drept…

- Imagini cumplite surprinse de camerele de supraveghere de pe strada! Chiar in timpul zilei, un barbat și-a atacat soția in cel mai brutal mod cu putința! Femeia a fost efectiv trantita la pamant!

- Doua crime din gelozie au paralizat trei județe, Timișul, Aradul și Gorjul, dupa ce doi soți au decis sa-și omoare soțiile violent și apoi sa incerce sa-și ia și ei viețile urcandu-se la volanul mașinilor personale. Gorjeanul care și-a omorat soția la Timișoara nu a reușit sa se sinucida…