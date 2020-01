Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul David Banchflower, de la Universitatea din Dartmouth, fost angajat al Bancii din Anglia, a studiat date din 132 de tari pentru a masura relatia dintre starea de bine si varsta. Acesta a ajuns la concluzia ca in fiecare tara exista o "curba a fericirii" care are o forma de U de-a lungul vietii.…

- Andrei Margeloiu, un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost admis la programul de masterat al Universitatii din Cambridge si studiaza inteligenta artificiala. In 2019, el a absolvit Facultatea de Informatica a University College London (UCL), iar in primul an a fost declarat cel mai bun…

- Cadourile pe care le pot accepta profesorii - CNA: ciocolata trebuie deschisa in clasa / Vicedirectorul CNA, Lidia Chireoglo, vine cu anumite explicații despre cadourile ce pot fi oferite de parinți și acceptate de catre profesori. Astfel, este interzis sa le dam bani, parfumuri sau alte lucruri…

- Andrei Margeloiu, un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost admis la programul de masterat al Universitații din Cambridge și studiaza inteligenta artificiala. In 2019, el a absolvit Facultatea de Informatica a University College London (UCL), iar in primul an a fost declarat cel mai bun student,…

- Romania este a doua țara din lume ca exod al populației, dupa Siria. Fie ca este vorba de “brain drain” sau ca oamenii pleaca in cautarea unui viitor afara, fenomenul a fost amplu studiat de psihologi și sociologi și concluzia a fost una comuna: romanii iși iubesc țara, dar mulți nu iși pot construi…

- In data de 23 octombrie 2019, in gazduirea Facultații de Geologie și Geofizica a Universitații din București, s-a desfașurat Simpozionul „Geoștiințele in secolul XXI”, dedicat aniversarii a 80 de ani de viața a profesorului Emil Constantinescu. La reușita evenimentului au colaborat mai multe instituții:…

- Deputatul sucevean are 44 de ani, a urmat cursurile Universitatii Ecologice Bucuresti – Facultatea de Arte – Actorie iar licenta a sustinut-o la Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi – Facultatea de Actorie. Bogdan Gheorghiu este cel care a pus bazele Teatrului Dramatic "Bucovina", proiect…