Scene șocante la Borșa! Momentul în care trei persoane sunt luate pe sus pe trecerea de pietoni – VIDEO Accident grav in orasul Borșa, judetul Maramureș. Trei persoane au fost luate pe sus de o masina, chiar in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. Scenele au fost surprinse de o camera video de supraveghere aflata in apropierea locului unde s-a produs accidentul. Victimele traversau regulamentar, pe trecere, cand o masina ii izbeste din […] The post Scene șocante la Borșa! Momentul in care trei persoane sunt luate pe sus pe trecerea de pietoni - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

