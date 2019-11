Scene şocante într-un liceu. Profesoarea s-a bătut cu elevul ca de la egal la egal VIDEO Scene șocante s-au petrecut in liceul Iroquois din Statele Unite ale Americii. O profesoara și un elev de 16 ani s-au luat la bataie in fața clasei și și-au dat pumni ca de la egal la egal.



Incidentul a fost filmat de catre ceilalți elevi din clasa și a ajuns la știri. Liceanul a mers catre profesoara și a impins-o și totul a luat o intorsatura neașteptata, atunci cand cei doi protagoniști au ajuns sa se bata.



Liceanul in varsta de 16 ani a fost arestat și va fi tras la raspundere pentru faptele lui. Profesoara a fost și ea suspendata pana la finalul anchetei.



„Este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

