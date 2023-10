Stiri pe aceeasi tema

- Video ! Scene de groza intr-un bloc din Capitala! Un individ, baricadat in casa, a atacat cu maceta trupele speciale cand mascații au intrat peste elUn individ a sarit la trupele speciale ale poliției dupa ce s-a baricadat in casa și nu și-a mai lasat mama sa intre in casa. La data de 4 octombrie…

- Moment tensionat in Capitala, unde o femeie a chemat miercuri poliția pentru ca fiul ei s-a baricadat in locuința și este agresiv. La fața locului au fost solicitați și luptatori și negociatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale.

- Scene șocante in Vrancea! Un barbat și-a gasit tanara soție moarta pe bancheta din spate a mașiniiEste ancheta in Vrancea, dupa ce un barbat și-a gasit soția in varsta de 32 de ani decedata pe bancheta din spate a mașinii, parcata pe o strada din Focșani, anunța Mediafax. Potrivit Poliției…

- Scene de groaza intr-o piața din Deva in cursul zilei de azi! Un barbat in varsta de 29 de ani, despre care se banuiește ca s-ar fi aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, a incercat sa smulga din brațele unei mame un copil de doi ani. In prezent, pentru fapta sa, agresorul este…

- Scene șocante in Argeș! Barbat a amenințat ca se arunca impreuna cu fiica de pe un siloz, au intervenit mascații și negociatorii / FotoScene de-a dreptul dramatice au avut loc in Argeș, acolo unde un barbat și-a luat fiica in varsta de 4 ani și s-a urcat pe un siloz, amenințand ca se sinucide.…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni dupa ce l-a atacat pe un altul cu o maceta si cu un spray lacrimogen, fapta avand loc pe terasa unui local. Victima a fost transportata la spital si a avut nevoie de o luna de ingrijiri medicale.

- Polițiștii sectorului Ciocana au fost sesizați de un barbat de 55 de ani care a cerut ajutor, comunicand ca a fost jefuit in strada. Oamenii legii au stabilit ca ultimul a fost atacat de o persoana și deposedat in mod deschis de telefonul mobil și de bani in timp ce se deplasa printr-un pasaj subteran.

- Scene infioratoare in Ilfov! Barbat gasit batut și legat cu un cearceaf in propria casaUn barbat de 36 de ani a fost batut și legat cu un cearceaf in locuința sa din Pantelimon, județul Ilfov. Polițiștii au gasit agresorul in Capitala, fiind vorba de un barbat de 30 de ani, pe care victima il cunoscuse…