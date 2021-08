Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza au avut loc in aceasta dimineața in Slatina, acolo unde o femeie a fost injunghiata chiar de soțul sau, cu care se afla in curs de divorț. Femeia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce barbatul cu care traia de ani buni a injunghiat-o la nivelul gatului și spatelui. Motivul […] The…

- Incident șocant, in orașul Ungheni. O femeie a injunghiat un taximetrist pentru ca acesta din urma i-a cerut banii pe care ii datora pe curse. Barbatul a murit la spital, iar femeia, despre care s-a aflat ca este consumatoare de droguri este la spital sub supravegherea polițiștilor. Atacul a avut loc…

- Tragedie in Capitala. O femeie a fost injunghiata mortal, marți, intr-un apartament din sectorul 6, de iubitul ei. Criminalul este cautat de polițiști. Femeia, in varsta de 23 de ani, prezenta multiple plagi in zona toracelui și la nivelul capului. Aceasta se afla in stop cardiorespirator cand au sosit…

- Politistii au deschis o ancheta, luni, dupa ce o femeie a fost atacata de doi barbați cu caramizi, iar unul dintre ei a tras cu un pistol. ”La data de 14 iunie, in jurul orelor 12.50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din […] The post…

- O femeie din orașul Tismana și-a inscenat rapirea și i-a cerut soțului suma de 5.000 de lei drept rascumparare. Anchetatorii au gasit-o pe femeie pe strada și dupa audieri au reținut-o pentru șantaj. Ancheta a inceput dupa ce un barbat a sunat la Poliție pentru a anunța ca soția sa de 36 de ani a […]…

- Un accident bizar s-a produs in Rusia, in orasul Sankt Petersburg. Un autobuz articulat a lovit un stalp și a ramas suspendat. Pasagerii unui autobuz din Rusia nu vor uita prea curand experiența traita. Autovehiculul in care se aflau a patruns pe trotuar, unde a lovit in plin un stalp, pe care a ramas…

- 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Din primele informații, flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina,…