Scene șocante într-o școală din România - O elevă a fost filmată când își îmbrâncește profesoara Martori au fost colegii adolescentei care au și filmat scenele. Fata este eleva in clasa a noua, iar cea cu care se cearta este directoarea unitații de invațamant, profesoara de chimie. Dupa apariția imaginilor in spațiul public, inspectoratul școlar a inceput verificarile. „Filmarea este de miercuri. Am avut ora cu clasa a IX-a, invațamant profesional. Inca de la inceputul orei, eleva care apare in filmare, statea in spate, radea, facea galagie și deranja ora. I-am cerut sa vina in fața, in prima banca, insa in continuare a vociferat, vorbind urat. Intr-un final, fiindca am insistat, a venit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

