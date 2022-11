Scene șocante în Vrancea: Bărbat s-a împuşcat din greşeală la vânătoare Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i se aplica manevre de resuscitare. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a intamplat incidentul, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

