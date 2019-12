Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante in centrul unui oras! Un barbat violent care si-a injunghiat sotia, in plina strada, a fost oprit cu focuri de arma. Sotul violent a fost impuscat in picior, chiar in momentul in care se pregatea sa atace din nou.

- Politistii au fost nevoiti sa foloseasca armanentul din dotare dupa ce au incercat sa il opreasca pe un individ extrem de violent, care isi injunghiase sotia in picioare si se pregatea sa o atace din nou cu un cutit.

- Doua femei au fost ranite cu un obiect taietor, luni, pe o strada din Bucuresti, de catre un barbat pe care nu il cunosteau. Agresorul a fost prins ulterior de politisti si retinut. „Astazi, prin apel la 112, Sectia 14 Politie a fost sesizata ca in zona bulevardului Tineretului doua femei au fost agresate…

- Doua femei au fost ranite cu un obiect taietor, luni, pe o strada din Bucuresti, de catre un barbat pe care nu il cunosteau si care a fost prins ulterior de politisti. Cele doua femei au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale.

- Au fost clipe de teroare in centrul Bucureștiului! Un barbat inarmat cu un cuțit, ce avea lama de peste 30 de centimetri, a atacat mai multe persoane, intr-o zona aglomerata din Capitala. Atacatorul a fost imobilizat rapid de doi polițiști rutieri, susține Sindicatul Europol.”ACUM! Atac in…

- Scene ca-n filmele de acțiune in comuna Teiu din Argeș. Un barbat de 37 de ani a fost impușcat luni de polițiști, dupa ce i-a amenințat cu un cuțit, relateaza Mediafax. Reprezentanții ISU Argeș au intervenit pentru a acorda primul ajutor unui barbat care a fost impușcat in picior, in comuna argeșeana…

- Lino Golden a fost impușcat cu un pistol cu bile la Huși, iar colegii de trupa au fost apoi atacați de spectatori. Un tanar din public a tras cu un pistol cu bile din plastic, iar una dintre țintele acestuia a fost chiar cantarețul Lino Golden, noteaza vremeanoua.ro. Intamplarea care l-a speriat…

- CRBL a explicat in fața camerelor de filmat, de fața cu colegii sai de la emisiunea "„Imi place dansul", cum a fost scos din sarite de un șofer. Mai mult, caștigatorul de la "Asia Express" 2019 a marturisit și ce gest rușinos a facut fața de taximetristul care l-a scos din sarite. "E mult…