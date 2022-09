Stiri pe aceeasi tema

- In Ust-Ilimsk, regiunea Irkuțk, un barbat a tras in biroul de inregistrare și inrolare militara. Șeful biroului de inregistrare și inrolare militara a fost ucis. Scene șocante in Rusia. Un comisar militar a fost impușcat de un recrut. A preferat sa ajunga in pușcarie, decat sa moara in Ucraina pic.twitter.com/YtgsCON3NL…

- Ministerul rus al Apararii a dezvaluit ca barbații care lucreaza in anumite domenii vor fi exceptați de la incorporarea in armata rusa, dupa ce președintele Vladimir Putin a decretat miercuri o “mobilizare parțiala” menita sa stimuleze efortul de razboi al trupelor sale in Ucraina, relateaza BBC.Astfel,…

- Zeci de barbați se afla in fața unui oficiu de recrutare din Daghestan, sud-vestul Rusiei, iar cațiva dintre ei se cearta cu o femeie ofițer de recrutare și spun ca nu vor sa participe la razboi, arata un clip difuzat de canalul de Telegram al publicației ucrainene Obozerevatel . „De ce trebuie sa…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Ministrii apararii si ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul…

- Toate deciziile luate de NATO la summitul de la Madrid sunt actiuni strict defensive, spune Klaus Iohannis. „Nu au componenta agresiva impotriva Federatiei Ruse, insa si Rusia trebuie sa inteleaga ca ar face bine sa faca la fel si sa nu continue in Ucraina”, adauga seful statului. „Paradigma in care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referitor la propunerile PSD privind plafonarea prețului la carburanți și sistemul de impozitare, ca susține cota unica și pentru masurile luate de guvern. Șeful statului a spus ca nu este loc pentru populisme și ieșiri la televizor, ci doar pentru ”abordarea…