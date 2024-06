Scene socante in Olt!: O femeie din Slatina si-a omorat in bataie bunica de 86 de ani (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 29 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost reținuta, fiind acuzata ca și-a batut bunica, in locallitatea Ganeasa, pana cand a lasat-o inconștienta. Victima, in varsta de 86 de ani, a fost dusa la spital, dar a murit in scurt timp.

- Un barbat de 56 de ani din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat mama in bataie. El s-a predat politistilor la indemnului fiului sau caruia i-a povestit ce facuse, scrie news.ro.

- O crima oribila s-a petrecut noaptea trecuta langa un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Un barbat in varsta de 47 de ani a murit dupa ce a fost batut de doi indivizi, in varsta de 16 și 20 de ani.

- Un tragic eveniment a șocat Suceava, unde un tanar in varsta de 27 de ani, Bogdan, a fost gasit mort pe o strada din oraș. Potrivit ultimelor informații, investigațiile sugereaza ca acesta ar fi fost victima unui act violent motivat de razbunare.

- Un pieton a decedat dupa ce doua masini s-au ciocnit marti seara, la Lugoj, iar unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar in urma impactului. Victima este o femeie de 53 de ani, in acest caz fiind deschis un dosar pentru ucidere din culpa. ”La data de 16.04.2024, in jurul orei 20:20, politistii…

- O femeie in varsta de 62 ani, din Dulcesti, a gasit pe jos suma de 4.100 lei si fara ezitare a mers la sediul politiei pentru a o preda, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamț. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a fost identificata persoana care a pierdut suma de…

- O femeie in varsta de 93 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce casa sa din localitatea Siria a fost cuprinsa de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit in urma apelului la 112, care anunta si o posibila…

- Politistii din Olt cauta un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, care a plecat voluntar de la domiciliul sau și nu a mai revenit. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, pe 12 martie, de catre o femeie, din municipiul Slatina, județul Olt, cu privire la…