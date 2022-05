Stiri pe aceeasi tema

- Fostul concubin al unei femei, impreuna cu 3 persoane, au patruns in incinta unei societati comerciale din Magurele, iar unul dintre acestia a agresat o femeie, lovind o cu pumnii si cu picioarele.La data de 17 mai a.c., in jurul orei 00.35, politistii orasului Magurele au fost sesizati prin apel 112…

- Barbatul de 37 de ani, din comuna Clejani a luat-o pe femeie din casa ei din comuna Neajlov.A urcat-o apoi cu forța in mașina și i-a distrus telefonul in drum spre padure. Femeia a fost lasata libera abia a doua zi, cand a sunat la poliție.Barbatul a fost prins și reținut pentru lipsire de libertate…

- Un barbat din localitatea Clejani, judetul Giurgiu, a fost retinut sub acuzatiile de lipsire de libertate, lovire sau alte violente si distrugere dupa ce ar fi sechestrat-o pe fosta sa concubina pe care a dus-o intr-o padure si a batut-o, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cristina, o adolescenta de 18 ani din Mureș, a fost rapita de fostul iubit, un barbat cu 25 de ani mai mare, chiar din fața liceului. Individul și fata ar fi inceput o relație inca de pe vremea cand ea avea 15 ani. Mama ei susține ca a fost batuta și violata de acesta, motiv pentru care a cerut un ordin…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gabriela Cristoiu susține ca a primit o moștenire impresionata din partea fostului iubit american. Cu toate astea, vedeta nu poate intra in posesia casei din Florida din cauza fostei soții a barbatului. Iata ce a facut bruneta.

- Un tanar de 29 de ani a murit, marti, dupa un accident care a avut loc pe un santier din municipiul Lugoj, judetul Timis. Barbatul a fost decapitat de o grinda care s-a prabusit, dupa ce sistemul de prindere s-a rupt, in timp ce aceasta era transportata cu o macara.Potrivit reprezentantilor…

- La data de 14 martie 2022, Poliția Orașului Zlatna a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie, de 24 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca partenerul sau se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la locuința celor doi a rezultat ca barbatul, in varsta de 27…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 13 martie 2022, in jurul orei 16.50, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre o femeie,…