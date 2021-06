Stiri pe aceeasi tema

- Accident frontal, miercuri, in apropiere de Ravenna. Mașina condusa de un roman de 33 de ani din Solarolo și cea in care se aflau doua femei, de 53, respectiv 23 de ani, s-au ciocnit violent. Toți trei au fost transportați la spital in cod roșu, adica in

- Interlopul timisorean Lucian Boncu, condamnat in prima instanta la 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri si trimis in judecata pentru ca a comandat asasinarea jurnalistului Dragos Bota, a fost prins in Italia.

- Lucian Boncu, un interlop de temut din Timisoara, a fost capturat de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma. Fugarul a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței. Carabinierii l-au ridicat și pe Sorin Udrea, care-l insoțea. Oamenii legii din „Cizma”…

- Un cetațean roman in varsta de 46 de ani a fost lovit mortal in seara zilei de miercuri, 13 mai, la Bari, in Puglia, de un barbat cautat acum de autoritați. Victima se numea Vasile Mihalcea și a fost ucis in fața soției sale care a fost și ea ranita de agresor, informeaza Il Quotidiano […] Source

- Dennis Man (22 de ani) ar fi fost ofertat de Trabzonspor, dar Parma a refuzat propunerea venita de la clubul din Turcia. Dupa doar o jumatate de an petrecuta in Italia, Dennis Man ar fi putut schimba echipa. Jucatorul roman de atac a atras atenția mai multor cluburi prin evoluțiile sale din returul…

- Ionuț Radu (23 de ani), portarul lui Inter, este dorit de Verona, locul 10 in Serie A. O alta posibila destinație pentru roman este Monza, echipa cu aspirații de promovare in primul eșalon din Italia. Fara meci in acest sezon la Inter, este puțin probabil ca Ionuț Radu sa ramana la campioana din Serie…

- Un roman a batut crunt patru politisti italieni. Un tanar roman a reușit sa bata de unul singur patru politisti italieni, dar si un al cincilea barbat care a intervenit in disputa. Incidentul s-a petrecut in gara localitatii italiene Minturno, dupa ce o echipa de politisti italieni a fost trimisa sa…

- "Pacienta cazuta din pat. Doamna e cazuta din pat", se aude o voce care aparține pacientului care a facut publice imaginile.Scena șocanta a fost surprinsa in spitalul din Cavnic, iar imaginile au ajuns apoi in presa locala.Inițial, cel care a realizat filmarea a vrut sa scoata in evidența ca saloanele…