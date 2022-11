Scene șocante în Bacău: Bărbat şi-a tăiat soţia în zona gâtului apoi a încercat să se sinucidă Un barbat de 38 de ani dintr-o comuna din Bacau si-a taiat sotia in zona gatului cu un cutit apoi a incercat sa se sinucida. Ambele victime au fost transportate la spital, autoritatile fiind sesizate de un vecin, anunța News.ro. ”Astazi, in jurul orei 13.45, un barbat din comuna Stanisesti a sesizat prin 112, faptul ca doi soti, vecini de-ai sai se afla in locuinta cu leziuni in zona gatului. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, un barbat de 38 de ani, pe fondul unui conflict spontan, ar fi provocat leziuni sotiei sale, in varsta de 30 de ani, in zona gatului, cu un cutit, ulterior… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

