Scene șocante, în autospecială: un ambulanțier a fost înjunghiat de pacient, un bătrân de 78 de ani Un caz șocant a avut loc in Galați. Un ambulanțier de 45 de ani a fost injunghiat de pacientul pe care trebuia sa il duca acasa dupa externare. Cadrul medical a ajuns cu rani grave in zona abdominala și acum este internat la Spitalul Județean Galați, chiar acolo de unde urma sa plece cu pacientul. Agresorul este un pacient de 78 de ani care urma sa ajunga la caminul de batrani. In ambulanța, batranul și-a ieșit din fire și l-a injunghiat pe cadrul medical cu un briceag in abdomen. Pacientul are antecedente de demența și a devenit foarte agitat cand a aflat ca urma sa fie externat. In cele din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

