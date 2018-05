Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul aiudean Mihai Domsa a fost batut cu violenta, la Șpring (Alba), de cațiva fotbaliști ai echipei Viitorul Spicul Daia Romana, agresiunea incepand pe teren si fiind continuata la vestiar, unde centralul a fost salvat de interventia unuia dintre tușieri, informeaza Ziarul Unirea. Partida fara…

- Arbitrul aiudean Mihai Domsa (Aiud) a fost batut cu violenta, la Șpring, de catre Horea Ciuca, jucator al oaspetilor de la Viitorul Spicul Daia Romana, alaturi de alti coechipieri, agresiunea incepand pe teren si fiind continuata la vestiar, unde centralul a fost salvat de interventia asistentului Sergiu…

- Cei doi tineri care l-au batut pe un coleg de clasa cu pumnii si cu picioarele la inceputul anului trecut au fost condamnati de catre judecatorii lugojeni. Magistratii i-au gasit vinovati pe cei doi agresori si au hotarat aplicarea masurii educative neprivativa de libertate a asistarii zilnice pe o…

- O familie indurerata din județul Vaslui a trait clipe teribile. In ziua in care se pregateau de inmormantare, trupul femeii care era depus in sicriu a fost furat. Toate astea pentru ca sora decedatei a crezut ca aceasta a murit fiind omorata in bataie chiar de sotul ei. Așa ca a cerut ajutorul medicilor…

- Bataia in care au fost implicați doi elevi din cadrul Colegiului Tehnic Alexandru Roman din Aleșd a avut loc in cursul serii de luni, 19 martie. Victima, L.A.F., in varsta de 16 ani, se afla in Aleșd unde aștepta sa se intalneasca cu un prieten cand s-a intalnit cu agresorul. Acesta din urma,…

- Scene de o violenta izbitoare s-au petrecut in cursul zilelor de luni și marți in cadrul unui liceu din Carei unde protagonistele incidentului s-au lovit fara sa se fereasca sa foloseasca pumnii și picioarele.

- Grav incident petrecut intr-un spital din județul Argeș. Un medic a fost batut cu pumnii și cu picioarele chiar in unitatea de primiri urgențe. Agresorul este un tanar de 25 de ani, nemulțumit de modul in care medicul s-a ocupat de prietenul sau. El a fost deja reținut de poliție....

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…