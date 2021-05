Stiri pe aceeasi tema

- Antoanela, atacatoarea Mirelei Vaida, este in libertate in acest moment! Aceasta a fost surprinsa alaturi de complicea ei, Lamaia, la o biserica din Iași, iar la cateva zile, cele doua s-au intors in București. Cetațenii le-au vazut intr-un supermarket din Capitala, iar angajații le-au auzit vorbind…

- Mirela Vaida a decis sa o confrunte fața in fața pe femeia care a ajutat-o pe agresoare sa patrunda in platoul “Acces Direct” la junmatatea lunii martie pentru a o ataca pe prezentatoare. Lamaia Stanescu, complicea agresoarei, s-a prezentat in ediția de marți seara a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela…

- Momente șocante au avut loc astazi in platoul Acces Direct, cand o femeie a atacat-o cu un bolovan pe Mirela Vaida. Din fericire, unul dintre operatori a avut prezența de spirit și a salvat-o imediat pe prezentatoare, inainte ca o adevarata tragedie sa aiba loc in direct.