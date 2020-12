SCENE ȘOCANTE Bătrână atacată și ucisă de 5 câini din rasa ciobănesc cehoslovac O femeie de 74 de ani a fost atacata si ucisa de cinci caini din rasa ciobanesc cehoslovac in apartamentul ei din Italia, potrivit mass-media locale, relateaza sambata dpa. Fiica femeii, care era proprietare cainilor, si-a gasit mama in apartamentul ei din orasul Torino la scurt timp dupa incident. Ziarul La Stampa a relatat ca fiica victimei a scos cainii din apartament si i-a inchis intr-o masina. Firea iese la atac dupa ce liderii PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord: 'S-a imparțit ciolanul. L-au facut mai lung și mai dolofan, sa ajunga la toata lumea' Publicatia a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

