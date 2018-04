Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 61 de ani a murit, miercuri seara, într-un parc din orasul Resita, judetul Caras-Severin, dupa o bataie cu un prieten cu care juca rummy. Politistii au deschis un dosar penal pentru lovituri cauzatoare de moarte.

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit iar alta, de 70 de ani, se afla in stare critica in urma unui incendiu izbucnit joi seara la un apartament din statiunea Sarata Monteoru.Incendiul a izbucnit intr-o singura camera, in care au ars obiecte de mobilier si imbracaminte, degajand o cantitate…

- Un adolescent din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat, in aceasta seara in autobuz de un barbat suparat ca minorul manca seminte. Potrivit Realitatea.net, din primele informatii agresorul, un barbat de 43 de ani s a apropiat de minorul de 16 ani si i a infipt un cutit in piept.Soferul autobuzului…

- O femeie din Constanta a intrat cu masina pe o plaja din municipiu, iar autoturismul a ramas blocat in gheata formata la tarm. Ea a fost convocata la Politie pentru vineri si risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei. Politistii s-au autosesizat dupa aparitia pe Facebook a unei fotografii…