Stiri pe aceeasi tema

- In filmul postat pe YouTube se observa un polițist, un jandarm și un tanar, major, cu o bicicleta. Polițistul și jandarmul faceau parte dintr-o patrula mixta, care verifica respectarea prevederilor Ordonanței Militare nr. 4 privind circulația pe drumurile publice. Cei trei poarta o discuție, la un moment…

- Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 766 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 119.827 de persoane infectate. In Sud, la Napoli, cetațenii nu respecta izolarea impusa de autoritați. Imagini publicate azi de Corriere della Sera arata zeci…

- Un polițist din București a fost filmat in timp ce a trantit la pamant și a lovit cu picioarele un tanar prins la baut, in strada, langa Piata Unirii, in plina restrictie, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Un tanar din Bruxelles care purta masca, a fost surprins de camerele de filmat in timp ce contamina cu saliva o bara a unu vagon de metrou. Compania de transport public a anunțat ca respectiva garnitura de metrou a fost scoasa din funcțiune, informeaza The Independent.

- Imagini socante au fost surprinse in plina strada, la Arad. Un tanar in varsta de 22 de ani este batut cu picioarele si bastonele telescopice de mai multi bodyguarzi. Mai mult, unul dintre ei ii pulverizeaza spray lacrimogen in ochi, deși era cazut la pamant și nu mai mișca. Scandalul a fost provocat…

- Derby-ul din prima liga din Columbia, dintre Deportivo de Cali și America de Cali, 2-1, a fost unul dramatic. Derby-ul din prima liga din Columbia, dintre Deportivo de Cali și America de Cali, 2-1, a fost unul dramatic. Inaintea meciului jucat duminica noapte, trei fani ai celor de la Deportivo de…

- "Stai jos ca te rup in doua! Tu cu cine ai impresia ca vorbesti?! Io is nime in Cluj, ma?!", ii spune jandarmul barbatului pe care-l tranteste la pamant, il loveste cu piciorul si il injura. La fata locului a ajuns si un echipaj de Politie. Conducerea Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj a transmis…

- Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod incredibil! Artistul si Alice Badea s-au certat in plina strada, iar tanara i-a dat lovitura de gratie cantaretului!