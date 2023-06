Scene revoltătoare în Ilfov: copii bătuți și umiliți de un adolescent. Le cerea TAXĂ pentru trecut strada - FOTO In imaginile postate pe rețelele sociale, se vede cum adolescentul mai mare ii amenința și ii bate cu pumnii și picioarele pe cei doi doi copii de 13, respectiv 15 ani. Victimele implora agresorul sa se opreasca, insa acesta devine și mai violent. Victima: Te rog, frațioare, lasa-ma.Agresor: Ba, tre sa platești! Vino incoa! Alt agresor: Bate-l pe ala macar!Victima: Ba, lasa-ma, gata, nu mai fac, te rog, te rog...Agresor: In genunchi acum! Tu ești șmecher, ba? Alt agresor: Are sange? Ia!Victima: Lasa ca ma duc acasa, ma șterg și sunt bine, maine iți aduc banii...Poliția a deschis o ancheta și il… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Ilfov au preluat ancheta in cazul barbatului gasit cazut pe strada si plin de sange, in orasul Bragadiru, dupa ce victima a murit la spital. Un barbat s-a predat si a afirmat ca el este autorul crimei, explicand ca l-a injunghiat pe barbatul gasit pe strada pentru ca avea neintelegeri…

- Dupa cum se vede in imagini, barbatul se napustește asupra femeii și o lovește de mai multe ori cu un cuțit, dar și cu pumnii și picioarele.Victima incearca sa se apere și sa riposteze, dupa care fuge speriata catre alți oameni. Agresorul fuge in cele din urma și este și acum de negasit.Atacul cumplit…

- Luni seara, un biciclist curier a fost lovit de o mașina pe strada Miron Costin din Capitala. Astfel, in urma impactului, acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, fara a fi transportat la spital. Victima este un barbat in varsta de 30 de ani, relateaza Jurnal.md . „La data de 24.04.2023,…

- Da, imaginea este desprinsa parca dintr-un film cu nebuni. Joi, 20 aprilie, in intervalul orar 6 – 15, polițiștii Secției nr.8 Poliție Rurala Șarmașag cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o acțiune pe raza de…

- Scene macabre, luni seara, pe strada Cozia din Timișoara. Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112, in jurul orei 21:20, cu privire la faptul ca doua persoane care locuiau intr-o casa de pe strada respectiva nu au mai fost vazute de mai multe zile. „Polițiștii s-au…

- Trei copii au fost raniti, vineri, intr-un accident rutier produs in judeteul Neamt, in care au fost implicate doua autoturisme cu sapte persoane. Victimele au fost transpoirtate la spital. "Prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui eveniment rutier in care au fost implicate…

- Scene de o violența ieșita din comun ar avea loc, in fiecare zi, intr-o școala din Dolj. Elevii ar fi batuți și chiar mușcați de o gașca de trei colegi, care le-ar face acestora zile grele la școala. O mama a vorbit despre ce se intampla in școala, iar femeie susține ca și baiatul ei ar fi cazut in…