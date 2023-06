Stiri pe aceeasi tema

- Nesiguranța pe strazile din Romania a devenit un lucru cunoscut de toata lumea, insa ce este de facut? Din pacate, tot mai multe incidente au loc in zone populate din marile orașe, iar victimele ajung in cel mai fericit caz la spital, acolo unde medicii fac tot ce pot pentru salvarea lor. Acesta este…

- Sarbatorile zilei de 6 iunie - Sfantul Ilarion cel Nou și Sfantul VisarionOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Incendiu mistuitor la Manastirea Turnu din localitatea Targsoru Vechi: cinci autospeciale se lupta cu flacarile 05:21 695 Scene șocante in București: A fost injunghiat și talharit in plina…

- Poliția din Georgia a indepartat protestatarii din fața unui hotel unde ar fi cazate rude ale ministrului rus de externe Serghei Lavrov, potrivit postului public de televiziune First Channel. Seria protestelor continua in Georgia dupa ce autoritațile au decis sa deschida legaturile aeriene cu Rusia.…

- Dezvaluiri incredibile despre Simona Halep. Seful celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a dezlantuit si a iesit la rampa cu o interventie incredibila inaintea procesului. CITESTE SI Atac cu drone asupra Kievului, apararea antiaeriana ucraineana susține ca le-a doborat pe toate 08:39 506 Scene de groaza…

- Acuzații grave ale ambasadorului SUA la Pretoria: Africa de Sud a furnizat arme RusieiAmbasadorul american in Africa de Sud a acuzat joi aceasta tara ca a oferit sprijin militar Rusiei, in pofida neutralitatii declarate de guvernul de la Pretoria in razboiul declansat de Moscova in Ucraina, transmite…

- Fiica antrenorului de la Manchester City se pozeaza constant pe contul sau de Instagram, acolo unde a reușit sa stranga aproape 500.000 de urmaritori. Iata cum a aparut in cea mai recenta fotografie! Maria Guardiola face furori pe internet cu trupul atent sculptat și bronzat.

- Vladimir Draghia este atent cu fetele din viața sa, așa cum au surprins paparazzi celui mai tare site de știri mondene. Actorul a mers la masa cu soția sa, Alice Cavaleru, dar și cu fiica cea mare Zora. Ei au ales un restaurant cu specific chinezesc, iar discuțiile și rasetele nu au putut sa lipseasca

- Dan Diaconescu a fost surprins pe paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, cand avea de facut mai multe activitați. El a mers la doua sucursale ale unei banci, apoi fanii i-au cerut cateva fotografii.