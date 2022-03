Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii baimareni au fost solicitati in noaptea de luni spre marti 21/22 martie pe strada B.Șt. Delavrancea Baia Mare. Patru echipaje ale pompierilor militari, echipaje medicale TIM SMURD și ale ambulanței s-au deplasat la fata locului. Proprietarul apartamentului, un polițist, era la serviciu la…

- La data de 13 martie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 49 de ani din județul Neamț…

- Accident grav in aceasta dimineața (ora 4.30) pe drumul național 1 C Baia Mare – Dej, in centrul localitații Buciumi. Barbatul conducea spre domiciliu (municipiul Roman, județ Neamț) cand din cauza oboselii ar fi ațipit la volan in zona Caminului Cultural din Buciumi. Astfel, mașina a parasit partea…

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta in comuna Moroeni, sat Glod. Acționeaza echipaje de pompieri de la Garda Fieni cu 2 autospeciale de stingere cu apa și Post-ul MOROENI: Barbat mort in incendiul care i-a cuprins casa. Un vecin care i-a sarit in ajutor a ajuns la spital…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața intr-un cort pentru evenimente in care se ținea o slujba, in Baia Mare, județul Maramureș. Un barbat a suferit arsuri pe fața și maini. Potrivit ISU Maramureș, incendiul a izbucnit intr-un cort pentru evenimente de pe strada Vasile Lucaciu din Baia…

- Azi dimineața se putea produce o tragedie dupa ce un autocar plin de copii și adulți a luat foc. Mai exact, am avut de a face cu un incendiu la compartimentul motor al unui autocar, in orașul Cavnic. Din primele informații, autocarul transporta 40 de copii. Acestia au fost evacuati fara probleme. Potrivit…

- Azi dimineața se putea produce o tragedie dupa ce un autocar plin de copii și adulți a luat foc. Mai exact, am avut de a face cu un incendiu la compartimentul motor al unui autocar, in orașul Cavnic. Din primele informații, autocarul transporta 40 de copii. Acestia au fost evacuati fara probleme. Potrivit…

- O secunda de neateție ar fi putut sa coste o viața. In aceasta seara un copil de trei ani a cazut de la etajul 3 al blocului in care locuia in Focșani. Baiețelul a ajuns la spital de urgența.