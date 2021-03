Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au demarat verificari in cazul unui politist din comuna Zorleni, acuzat ca ar fi pus doi minori sa transporte un cadavru cu o patura. Incidentul s-ar fi petrecut in luna mai a anului trecut. „Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean…

- In aceasta dimineata, pe bulevardul Tomis, in apropierea Spitalului Judetean Constanta, un barbat inarmat cu un cutit alerga un alt individ cu care avusese ulterior un conflict. Cei doi au ajuns in statia de autobuz din zona spitalului. Speriati, cetatenii au sunat la 112. La fata locului au ajuns de…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Alba au transmis ca subprefectul Viorel Rașcovici, fost angajat al insitituției, nu a ocupat niciodata un post destinat persoanelor cu studii superioare. Precizarea vine la solicitarea Alba24, dupa controversele legate de studiile actualului subprefect. …

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a patru inculpati minori, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat, dupa ce au batut o persoana care a necesitat doua luni de ingrijiri medicale, punandu-i viata in pericol. ''In anul…

- Cinci persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti, intr-un pavilion unde erau tratati pacienti cu COVID-19. Alți 102 pacienti au fost transferati la mai multe spitale. Patru dintre cele 5 persoane decedate au murit in salon,…

- Un copil de cinci luni a murit in urma unui incendiu. Alți trei copii au fost salvați din casa in flacari. Incendiul a fost stins de pompierii din Neamț. Potrivit ISU Neamț, luni dupa amiaza, pompierii au fost inștiințati prin apel la 112, despre producerea unui incendiu la o locuința din…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui confirma deschiderea unui dosar penal fata de politist pentru savarsirea a trei infractiuni, vatamare corporala din culpa, conducere sub influenta bauturilor alcoolice si ultraj.