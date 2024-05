Stiri pe aceeasi tema

- ​Olympiacos și Fiorentina se intalnesc la Atena in finala celei de-a treia ediții a UEFA Conference League. Partida este transmisa in direct pe Pro Arena, dar și in format LiveBlog pe HotNews.ro.

- Peste 30.000 de spectatori sunt așteptați la finala Conference League. OPAP Arena e plina. Olympiakos și Fiorentina au galerii oficiale formate din 9.000 de oameni, dar grecii domina. Au reprezentanți și in tribune. Olympiakos - Fiorentina este finala ediției 2023/2024 din Conference League. Meciul…

- Nea Filadelfeia, suburbia Atenei care gazduiește astazi finala Conference League, a fost pustie. Locuitorii au luat in serios avertismentele autoritaților. Peste 5.000 de jandarmi, polițiști și militari au fost mobilizați pentru meciul de risc maxim dintre Olympiakos - Fiorentina. Olympiakos - Fiorentina…

- Olympiakos Pireu și Fiorentina vor juca in aceasta seara la Atena, finala Conference League. Partida va incepe la ora 22:00, iar Gazeta Sporturilor are un trimis special la meciul din capitala Greciei. Olympiakos - Fiorentina este finala ediției 2023/2024 din Conference League. Meciul este programat…

- OPAP Arena, gazda finalei Conference League dintre Olympiakos și Fiorentina, s-a transformat intr-o adevarata fortareața. Olympiakos - Fiorentina este finala ediției 2023/2024 din Conference League. Meciul este programat miercuri, de la ora 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro cu informații direct de pe…

- Atena s-a transformat in preajma finalei Conference League. Autoritațile locale și UEFA au luat masuri fara precedent pentru un eveniment de acest nivel. GSP.ro va asista la Olympiakos - Fiorentina și va transmite tot ce mișca. Calificarea lui Olympiakos in finala Conference League a atras draconice.…

- Olympiakos - Fiorentina este finala ediției 2023/2024 din Conference League. Meciul este programat miercuri, de la ora 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro cu informații direct de pe OPAP Arena din Atena. La televizor poate fi urmarit pe Pro Arena. ...

- Olympiakos Pireu s-a calificat in finala Conference League , dupa ce a invins echipa engleza Aston Villa cu scorul de 2-0, joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor. Gruparea elena se impusese si in prima mansa, la Birmingham, cu 4-2. Eroul calificarii a fost atacantul marocan Ayoub…