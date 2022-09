Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- Alimentele lui Erling Haaland, care l-au transformat intr-o adevarata bestie, au fost dezvaluite de fostul antrenor personal al starului de la City, Erase Steenslid. Acesta spune ca datorita meniului pe care l-a avut, Haaland a pus numai putin de 25 de kilograme de muschi in doar 15 luni. Erling Haaland,…

- Meciul din Franța U18 și Polonia U18, din cadrul turneului „Lafarge Foot Avenir”, a fost oprit in minutul 75, dupa ce francezii au luat 4 cartonașe roșii și au ramas in 7 jucatori. Cele eliminari ale jucatorilor francezi au venit in decursul a 20 de minute, intre 55 și 75. Arbitrul a fost insa nevoit…

- Echipa nationala U18 a Frantei a primit, duminica, patru cartonase rosii in numai 20 de minute si meciul cu Polonia a fost intrerupt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…

- Scene șocante pe terenul de tenis, in primul tur al turneului de la Tokyo. Meciul dintre Naomi Osaka și Daria Saville s-a terminat dupa doar șapte minute. Sportiva australiana cu origini rusești s-a prabușit pe teren urland de durere. Dupa ce a fost consultata de medici, verdictul a fost unul foarte…

- Echipa Farul Constanta a intrecut duminica, pe teren propriu, formatia FC Arges, scor 3-0, si a trecut pe primul loc in clasamentul Superligii. Meciul, care a contat pentru etapa a zecea, a fost intrerupt timp de opt minute, pentru a i se acorda ingijiri medicale unui spectator, potrivit news.ro.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat Uniunea Europeana de comportament imperialist fața de statele membre mai mici din cadrul blocului comunitar, intr-un articol de opinie publicat miercuri pe site-ul de știri Welt, citat de DPA, citat de Agerpres. „Practica politica a aratat ca pozițiile Germaniei…