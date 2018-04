Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in trafic, pe Valea Oltului, unde soferul unui TIR si cel al unui SUV s-au sicanat si au fost la un pas de accident. Imaginile au fost surprinse de un alt conducator auto, pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania.

- Doi politisti din Satu Mare care au intervenit, miercuri dimineata, pentru aplanarea unui scandal la o adresa unde fusese solicitat echipajul, au fost batuti de doi tineri, agentii fiind raniti si dusi la spital pentru ingrijiri. Politistii au scapat dupa ce au tras focuri de arma, iar suspectii…

- Nicolae Guța nu are noroc in dragoste! Asta este singura concluzie care se poate trage in urma telenovelelor prin care a trecut celebrul manelist in ultimii ani. Ba chiar mai mult, se pare, artistul are parte doar de despațriri cat se poate de urate.

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Un incident sangeros s-a petrecut azi, intr-un tramvai de pe linia 9, in zona Garii de Nord din Timișoara. O femeie a fost batuta și taiata cu cuțitul in vazul calatorilor, fara ca cineva sa intervina, deși pe podeaua tramvaiului era o balta de sange. Singura care a avut curajul sa coboare sa-l urmareasca…

- Pentru a lovi in partidele care promovau extremismul, pe tot cuprinsul tarii, cadrele Politiei si Jandarmeriei, „pe raspunderea domnilor Prefecti de judete", urmau a lua masuri contrainformative pentru asigurarea sigurantei statului si mentinerea ordinii interne. Si masurile coercitive ale statului…

- Scene incredibile intr-o localitate din Suceava! Un politist a fost luat la bataie de un minor, care a tabarat apoi cu o scandura si pe masina de Politie. Dupa scandalul din Scheia, procurorii nu au reusit sa-l retina pe adolescentul turbulent.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Poliție, au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Conform cercetarilor efectuate, la…