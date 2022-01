Scene incredibile, în Timiș: un șofer beat a lovit intenționat o mașină cu oameni în ea Incidentul care se putea transforma intr-o adevarata tragedie a avut loc pe un drum din localitatea Periam, din judetul Timis.Un barbat beat a lovit intenționat cu mașina pe care o conducea un alt autoturism in care se aflau doi oameni. Aceștia din urma au incercat sa coboare și strigau la șoferul beat sa se opreasca insa acesta continua sa se izbeasca de ei. Oamenii au filmat scena cu telefonul și au postat-o pe internet.Vazand ca nu au nicio cale de scapare, cei doi au sunat la 112. Polițiștii l-au prins imediat pe faptaș care avea o alcoolemie de 0,49 miligrame litru alcool pur expirat.Acesta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

