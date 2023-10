Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Genoa, cu romanul Radu Dragusin titular, a incheiat la egalitate duminica, scor 2-2, cu Udinese, in etapa a 7-a din Serie A, potrivit news.ro.Islandezul Albert Gudmundsson a deschis scorul pentru Genoa, in minutul 14, insa egalarea gazdelor a venit repede, in minutul 23, de la Lorenzo…

- Echipa italiana Genoa, cu fundasul roman Radu Dragusin titular, a pierdut vineri seara, in deplasare, scor 0-1, cu Lecce, intr-un meci din etapa a cincea a Seriei A, informeaza news.ro.Lecce a inscris tarziu unicul gol al intalnirii, in minutul 83, prin Oudin. Oaspetii au ramas in zece inca din minutul…

- Naționala Romaniei a scapat de eticheta de "echipa de Serie B", dupa ce Radu Dragușin și George Pușcaș au promovat cu Genoa și s-au alaturat lui Razvan Marin in Serie A, Andrei Rațiu și Ianis Hagi s-au transferat in Primera Division, iar Olimpiu Moruțan și Adrian Rus au plecat de la ...

- Echipa italiana Genoa, formatie unde joaca si romanul Radu Dragusin, a invins duminica seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Lazio Roma, intr-un meci din etapa a doua din Serie A, scrie news.ro.Genoa a marcat unicul gol al intalnirii in minutul 16, prin Mateo Retegui. Radu Dragusin a fost titular…

- Statutul de titular incontestabil avut de Radu Dragușin (21 de ani) la Genoa este pus in pericol, dupa eșecul (1-4) cu Fiorentina. Antrenorul Alberto Gilardino a mai cerut sa i se aduca un stoper, danezul Simon Kjaer (34), rezerva la AC Milan, sau German Pezzella (32), de la Betis. Radu Dragușin trebuie…

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…

- Milan, dupa Napoli. Doua forțe din Serie A vor sa obțina de la Genoa o opțiune de a-l cumpara pe Radu Dragușin (21 de ani), așteptand sa-l vada jucand și in Serie A cu „Grifonul” roș-albastru. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a atras deja atenția cluburilor importante din Italia. Juventus l-a vandut…