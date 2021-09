Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri 10 septembrie 2021, instanța a emis un mandat de arestare preventiva, pentru un tanar din Buzau, in varsta de 15 ani, sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni de furt. Dupa eliberarea mandatului de arestare, polițiștii au continuat demersurile procedurale, sens in care…

- Un șofer de TIR nu a vrut sa opreasca, duminica, in Jimbolia, județul Timiș, polițiștii reușind sa puna capat drumului sau la cateva strazi distanța, cand barbatul s-a laudat ca are „darul bauturii”. Polițiștilor le-a fost atrasa atenția de placuțele nepotrivite, conform mediafax.ro. Potrivit…

- Scene incredibile au fost filmate in județul Buzau, Romania. Un barbat a fost urmarit, blocat și batut in trafic de trei indivizi, iar totul s-a petrecut sub privirea polițiștilor, care au avut nevoie de intervenția mascaților sa ii calmeze pe batauși, scrie digi24.ro.