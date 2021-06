Au fost scene cum rar se pot vedea in Romania, zilele trecute, pe drumul care duce la Manastirea Frasinei din judetul Valcea. Protagonist a fost omul de afaceri Gigi Becali, care viziteaza des manastirea.

Drumul care leaga Manastirea Frasinei de DN 7 are 13 kilometri. Pana recent, acesta era greu practicabil. In prezent, drumul este in proces de modernizare, lucrarile fiind aproape de finalizare, in ciuda numeroaselor poduri de pe treaseu si a dificultatii executarii. De lucrarile finantate de CJ Valcea si Ministerul Dezvoltarii se ocupa Regia Autonoma Județeana de Drumuri și Poduri…