Scandal intr-un centru de tip familial din Giurgiu. In prim-planul imaginilor care s-au raspandit cu repeziciune in spațiul public in ultimele ore apare un polițist. Așadar, un om al legii. Sunt imagini cu un puternic impact emoțional, dar și care conțin un limbaj vulgar, folosit de catre un aparator al legii, pana la urma, la […] The post Scene halucinante la un centru de tip familial din Giurgiu. Comportamentul șocant al unui polițist: „Daca iți mai aud gura, te omor!” – VIDEO first appeared on Ziarul National .