Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez a anuntat marti expulzarea a cinci diplomati rusi de la ambasada din Stockholm pentru activitati "incompatibile" cu statutul lor, transmite EFE, conform Agerpres."Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marti pe ambasadorul rus, Victor Tatarintev, pentru a-l informa ca cinci persoane…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, este investigat de organismul care supravegheaza conduita deputatilor pentru un posibil conflict de interese, pe care presa il leaga de o firma in care sotia sa, Akshata Murphy, detine actiuni, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. Fii…

- Un barbat in varsta de 50 de ani si fiica sa de 11 ani au fost ucisi dupa ce fortele rusesti au lovit duminica dimineata devreme o cladire rezidentiala din orasul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au declarat autoritatile locale, transmite Reuters.Secretarul consiliului municipal, Anatoli Kurtev,…

- Coreea de Nord a facut inca un test cu o drona de atac subacvatic cu capacitate nucleara, a anunțat sambata presa de stat, transmite Reuters, potrivit mediafax.Coreea de Nord a testat o arma de atac subacvatica fara pilot cu capacitate nucleara numita „Haeil-2” intre 4 și 7 aprilie, a raportat presa…

- O explozie s-a produs, duminica, intr-o cafenea din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca marime din Rusia, potrivit agențiilor de presa ruse.Un blogger rus de razboi a fost ucis in explozie și alte 15 persoane au fost ranite, a informat agenția de presa rusa TASS, citand serviciile de urgența.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pregatit proiectul pentru plafonarea tarifelor la polițele RCA.Potrivit Income Magazine, acestea se vor plafona la nivelul mediu al pieței din martie 2022, tarife care au fost mai mici decat tarifele de referința stabilite in august cu circa 15-20%.…

- Miniștrii PNL au fost in luna februarie cei mai vizibili in mass-media. Ei au fost menționați in 26.476 de materiale jurnalistice in cursul lunii februarie, in timp ce miniștrii PSD au fost menționați in 20.679 de materiale in media. Miniștrii PNL au fost in luna februarie cei mai vizibili in toate…

- O profesoara de la un liceu din orasul Saint-Jean-de-Luz, din sud-vestul Frantei, a fost injunghiata mortal de un elev al scolii, a anuntat miercuri parchetul. Presa locala a declarat ca incidentul a avut loc miercuri dimineata, in timpul unei ore de curs. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…