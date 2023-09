Scene fierbinți: Un cuplu a fost prins făcând sex în toaleta unui avion - La aterizare, poliția a venit rapid! Un cuplu a fost prins in flagrant in timp ce facea sex in toaleta unui avion EasyJet. La aterizare, cuplul a fost intampinat de poliție. Cuplul a fost surprins pe un zbor dinspre Londra catre Ibiza. Imaginile de pe rețelele de socializare arata cum un membru al echipajului de cabina al EasyJet deschide ușa toaletei și gasește un barbat și o femeie facand sex, scrie Mediafax.Ceilalți pasageri pot fi auziți razand și aplaudand, in timp ce membrul echipajului se intoarce cu spatele și privește in alta parte, aparent jenat. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie. Intr-o declarație furnizata pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

