- La data de 10 septembrie 2023, in jurul orei 17:00, pe trotuarul aferent bulevardului Marea Unire, din municipiul Galati, in zona parcului Viva, a avut loc un accident rutier grav, in urma caruia, un minor de 9 ani a decedat.Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier…

- Ultima ora – zid cazut pe un muncitor: barbatul a murit pe locUn barbat a murit sambata dupa ce a fost surprins de un zid care s-a daramat, in satul Poroinica, a anuntat IPJ Dambovita, informeaza Agerpres."La data de 26 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au fost…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a murit in localitatea Stefan cel Mare, județul Neamț, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un șanț de beton sapat pe marginea drumului, a transmis IPJ Neamt.„Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 53 ani, din Stefan…

- "O veste grea pentru Teatrul Național I.L.Caragiale din București și pentru teatrul romanesc: regizorul Nicolae Scarlat a parasit aceasta lume, la 82 de ani. A fost, timp de cinci ani, director general adjunct al TNB, unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea teatrului romanesc, dar și un bun…

- O fetita de patru ani din Galati a murit, dupa ce a cazut de la etajul blocului unde locuia. Copila fusese lasata singura in apartament, pret de cateva minute, cand s-a intamplat tragedia. Politia a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.