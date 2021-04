Scene dramatice la INML. Sora unei femei decedate la Babeș a izbucnit: Arafat a omorât pe toată lumea Sora uneia din cele trei paciente decedate luni seara la Victor Babeș a izbucnit la adresa autoritaților. „M-a sunat nepoata mea azi, ca aseara nu a avut curaj. I-a fost frica sa nu mi se faca rau. Nu e posibil, ce fac autoritațile astea? Pentru ce stau acolo? Sa faca bani mulți? Nu m-a sunat nimeni sa iși ceara scuze. Nu se poate așa ceva. O asistenta mi-a spus ca e bine, o alta ca o intubeaza. Aveau numarul meu de telefon. Rușine sa le fie. Nu au niciun interes de oameni. Cand au nevoie de voturi, ne cheama. Cand nu, nici nu ne cauta. Sa ii fie rușine și premierului. Arafat minte! Ce defecțiune?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

