- Mai multe persoane au fost evacuate luni dupa-amiaza, dintr-un magazin din nordul Londrei dupa ce o parte din acoperis s-a prabusit in plina strada, oamenii fiind ajutati de trecatori si localnici sa treaca peste gramada de moloz care se adunase in fata magazinului.

- Kylie Minogue si-a surprins fanii la un festival din Londra cand s-a alaturat pe scena lui Nick Cave si The Bad Seeds intr-o reprezentatie rara a duetului lor din 1995 "Where The Wild Roses Grow", potrivit BBC, scrie news.ro.Multimea prezenta la festivalul All Points East din Victoria Park,…

- Medici care i-au ingrijit pe un fost spion rus si pe fiica acestuia dupa ce au fost otraviti cu un agent neutorotoxic, in Marea Britanie, afirma ca nu cunosc persectivele starii sanatatii lor pe termen lung si ca au crezut, initial, ca incidentul a fost mult mai grav, relateaza Reuters. Serghei Skripal…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la Școala nr.124 din Capitala. Pana sa ajunga pompierii, acoperișul cladirii care nu are autorizație de securitate, a ars in intregime

- Una dintre cele mai mari companii din Marea Britanie renunța la 13.000 de angajați și iși muta sediul central de la Londra, scrie CNN Money. Grupul de media și telefonie BT a anunțat, joi, că va reduce drastic numărul de locurie de muncă în următorii trei ani, restructurare…

- Doi baieti in varsta de 12 si 15 ani au fost raniti de gloante duminica la Londra, oras confruntat cu o crestere a numarului de crime si agresiuni, a afirmat politia, relateaza AFP. Cei doi tineri au fost gasiti de politisti la putin timp dupa ce fusesera raniti de gloante in locuri diferite…

- O explozie in cartierul Stamford Hill din nordul Londrei s-a soldat joi dimineata cu circa 30 de raniti, informeaza Reuters. Incidentul s-a petrecut la o celebrare a evreilor din capitala Marei Britaniei. Serviciul de ambulanța din Londra și serviciul de ambulanța evreiasca Hatzola, au fost…

- Jose Mourinho (55 de ani) vrea sa se bata cu sanse reale la titlul din Premier League anul viitor, motiv pentru care Manchester United a inceput ceea ce jurnalistii englezi numesc curatenia de vara. Miercuri, Matteo Darmian (29 de ani) si Daley Blind (28 de ani) au fost instiintati de "Special"…