Scene din filmele de acțiune în Iași: Un bărbat a fost împușcat după ce a încercat să intre cu mașina în echipajele de poliție Scene din filmele de acțiune au avut loc, joi, pe raza orașului Flamanzi județul Iași. Șoferul unei mașini a fost impușcat dupa ce a incercat sa intre cu autovehiculul in echipajele de poliție. Șoferul mașinii nu a oprit la semnalele polițiștilor moment in care au fost declanșate cateva focuri de arme. Barbatul a fost ranit, iar mașina pe care o conducea a intrat intr-un șant. „La data de 17 decembrie a.c., un echipaj de poliție de pe raza orașului Flamanzi a fost sesizat de polițiști din cadrul IPJ Iași despre faptul ca se afla in urmarirea unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

