Roxana de la "Puterea Dragostei" a aparut in emisiunea "Roata Norocului", prezentata de Bursucu, unde a fost provocata sa bea apa dintr-un castron pentru caini. Roxana s-a pus in patru labe, Bursucu a prins-o de par, iar focoasa bruneta a inceput sa soarba apa. Imaginile, cu siguranta, au starnit imaginatia barbatilor.

De altfel, Roxana a avut un trecut tumultos. Ea a povestit ca in urma cu cativa ani au aparut poze in care a fost surprinsa in ipostaze indecente.

”S-a intamplat ca, in urma cu cațiva ani, Roxana a facut o chestie pe care o fac foarte multe fete și... mulți baieți.…