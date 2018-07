Stiri pe aceeasi tema

- Un caz controversat petrecut in Italia pare inspirat din filmele de la Hollywood! Un roman, care era cautat de polițiști ca sa iși execute pedeapsa la care fusese condamnat, a fost ascuns timp de aproape un an de femeie careia reușise sa-i fure inima. Italianca a facut multe sacrificii pentru ca barbatul…

- Cine este polițistul care a impușcat o tanara in Argeș, in timpul unei urmariri, marți noaptea, in localitatea Lunca Corbului. Agentul, care a facut uz de arma, lucreaza de 17 ani in Poliție, iar barbatul, pe care-l urmarea, este cunoscut in localitate pentru furturi din locuințe. De altfel, individul…

- Leganes si Valladolid din Spania, Mainz 05 din Germania, Watford din Anglia si Palermo din Italia sunt cluburile interesate de transferul atacantului roman George Puscas, potrivit presei italiene, conform news.ro.Potrivit fcinternews.it, viitorul lui Puscas va fi stabilit in urmatoarele zece…

- Inter nu a transferat de la Lazio doar un fundaș valoros liber de contract, Stefan de Vrij, ci a luat la pachet și o frumusețe pe masura afacerii. Doina Turcanu (foto) face planuri impreuna cu iubitul olandez pentru o vacanța de vis, profitand ca "Portocala Mecanica" nu merge la Mondial, inainte de…

- Au aparut imagini cu momentul impactului in accidentul de tren petrecut in apropiere de Torino, accident in care și-a pierdut viața și un roman care incerca sa previna producerea tragediei.

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino – Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti. Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere la nivel…

- Convingerile morale aproape ca l-au facut pe Michael B. Jordan sa refuze rolul principal in filmul realizat de HBO dupa celebrul roman publicat de Ray Bradbury in 1953, "Fahrenheit 451", in care actorul de culoare interpreteaza un pompier, o simpla rotita din angrenajul unei societati totalitare…

- Liviu Varciu și Anda Calin sunt impreuna de la inceputul anului 2017 și au impreuna o fetița, Anastasia Maria. Deși relația dintre cei doi pare sa mearga bine, casatoria nu pare sa fie urmatorul pas pentru ei, așa cum s-ar aștepta toata lumea. Cel puțin asta declara iubita lui Varciu. Anul trecut,…