Stiri pe aceeasi tema

- Trei adolescente de 15 si 14 ani de la o scoala din Tecuci au inceput sa se loveasca si sa isi adreseze cuvinte vulgare in urma unei dispute in afara scolii. Mama uneia dintre fete, care trecea in zona, a intervenit si a inceput sa o loveasca in repetate randuri pe eleva de 14 ani. Politistii au deschis…

- Prezentatorul TV Dan Negru a comentat dublul asasinat din Serbia, cel de la școala și ulterior dintr-o zona rurala.„Acu' niște ani, am ramas blocat cateva ore in mallul USCE din Belgrad pentru ca afara, pe terase, era o rafuiala armata intre gaștile de cartier. CITESTE SI Josep Borrell: 'Nu este…

- Pompierii ieseni au intervenit astazi pentru o asanare pirotehnica. Un proiectil a fost gasit pe un teren in localitatea Soci, com. Miroslovesti. A intervenit echipajul pirotehnic din cadrul Departamentului 2 de Pompieri Iasi.

- Scene incredibile s-au derulat duminica seara pe Bulevardul I.C. Bratianu, din municipiul Targoviște. Un șofer de 37 de ani, din Prahova, a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Mai mult de atat, dupa ce a fugit de oamenii legii, barbatul a incercat sa se ascunda in curtea unui targoviștean.…

- Scene incredibile s-au derulat duminica seara pe Bulevardul I.C. Bratianu, din municipiul Targoviște. Un șofer de 37 de ani, din Prahova, a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Mai mult de atat, dupa ce a fugit de oamenii legii, barbatul a incercat sa se ascunda in curtea unui targoviștean.…

- Un pasager al companiei United Airlines a incercat sa deschida usa pentru iesire de urgenta a avionului si apoi ar fi incercat sa injunghie un insotitor de bord, in timpul unui zbor de la Los Angeles catre Boston. Incidentul a avut loc duminica, iar barbatul a fost pus luni sub acuzare, relateaza televiziunile…

- Un pasager al companiei United Airlines a incercat sa deschida usa pentru iesire de urgenta a avionului si apoi ar fi incercat sa injunghie un insotitor de bord, in timpul unui zbor de la Los Angeles catre Boston. Incidentul a avut loc duminica, iar barbatul a fost pus luni sub acuzare, relateaza…

- Rudele a doi dintre soldați au declarat reporterilor ca aproape intregul regiment a fost distrus intre 28 februarie și 1 martie.Unii dintre soldați sunt raniți, insa mulți au murit sau sunt dați disparuți, a transmis presa rusa.Un batalion rusesc este compus din 250 pana la 950 de soldați și ofițeri. "Cerem…