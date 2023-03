Fanii lui Eintracht, cunoscuți ca fiind ultrași violenți, au facut prapad in Napoli, au incendiat o mașina de poliție și s-au batut cu forțele de ordine. Deși nu aveau voie sa mearga in deplasare, suporterii lui Eintracht Frankfurt au venit in Italia croiți pe scandal. Fanii lui Eintracht, cunoscuți ca fiind ultrași violenți, au facut prapad in Napoli, au incendiat o mașina de poliție și s-au batut cu forțele de ordine. Se pare ca la Napoli au ajuns aproximativ 600 de fani germani care ar fi primit ajutor din partea ultrașilor de la Atalanta. Suporterii lui Eintracht erau interziși la acest meci…