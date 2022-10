Scene de jaf în Herson: Soldații rușii fură mașini civile pentru a fugi din oraș Tot mai multe scene de jaf și furturi au fost raportate in ultimele zile in Herson. Conform oficialilor ucraineni, soldații ruși au inceput sa fure mașinile civililor ucraineni, in incercarea de a fugi din oraș cu ajutorul bacurilor și barjelor care fac legatura intre cele doua maluri ale Niprului. Reprezentanții armatei ucrainene susțin ca trupele ruse s-au retras deja din doua localitați - Harivne și Hkalove - aflate la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Herson, precum și din Berislav, oraș situat la est de Herson. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

