Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in jurul orei 19:30, pompierii am fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism care se afla in parcarea de pe Aleea FC Ripensia, din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere și zece pompieri. Din nefericire, autoturismul…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, pe Drumul national 7, care leaga Pitestiul de Ramnicu Valcea. O persoana a murit dupa ce un autoturism a intrat intr-un TIR parcat. UPDATE: Autoturismul, condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, circula din directia Pitesti spre Rm.Valcea.…

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara, anunța Europa Fm.Un bebelus de doar noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia din urma, au decedat la spitale, dupa ce in blocul in care locuiau a fost…

- O ursoaica a murit, duminica seara, lovita de o mașina, pe DN 1, in zona localitații Bradu, din județul Sibiu. O echipa a Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor (AJVP) Sibiu este așteptata sa ridice cadavrul animalului de pe carosabil, potrivit Poliției Sibiu, transmite Mediafax.Purtatorul…

- Un autoturism cu numere de Romania ce pare gaurit de gloanțe, abandonat de aproape o luna de zile pe marginea unei șosele din Germania, le da mari batai de cap autoritaților nemțești. Autoturismul marca Ford, inmatriculat in Brașov, sta abandonat pe marginea șoselei B101 ce leaga Freiberg de Grosschirma…

- Un tanar din Pesteana a ajuns la spital dupa ce a fost ranit de o masina care i-a lovit motoscuterul pe care el statea. Autoturismul respectiv a incercat sa evite o alta masina care iesea dintr-o parcare, fara ca soferul sau sa se asigure corespunzat...

- Parcarea supraetajata de la ISHO, care are noua etaje, este deja functionala. Parcarea deserveste birourile din proiectul dezvoltat de Mulberry Development si Ovidiu Sandor, dar va putea fi folosita si de soferii care au nevoie opreasca in aceasta parte a orasului.

- Un accident grav s-a petrecut, in aceasta seara, in centrul orașului Recaș, in incident fiind implicata o ambulanța din Hunedoara care transporta la Timișoara un pacient in stare grava, ranit intr-un alt incident rutier. La un moment dat, de pe o strada laterala, o șoferița a ieșit cu mașina pe DN6…