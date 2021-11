Opt persoane au murit vineri in timpul unui festival de muzica din Houston, Texas, a informat presa locala, citand poliția. Autoritațile au spus ca zeci de oameni au fost raniți dupa ce mai mulți oameni din public s-au napustit pe scena la festivalul de muzica Astroworld din parcul central al orașului. Incidentul a avut loc […] The post Scene de groaza la un concert! Fanii au luat cu asalt scena. Sunt 8 decese, zeci de persoane au fost ranite - VIDEO first appeared on Ziarul National .